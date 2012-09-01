Yurtdışındaki bazı web sitelerin footer alanlarında görmüş olmalısınız, “made with love (aşkla yapıldı)” şeklindeki metinleri. Bu aslında ne kadar gerekli, tartışılır. Ancak web sitesine farklılık katacağı ise aşikâr diye düşünüyorum. İlgili metinleri kendinize göre elbette özelleştirebilirsiniz. Örneğin, “web sitemiz sevgi ile yapıldı,” yazabilirsiniz metin olarak. Tercih sizin. Ben ilgili kodları olduğu gibi sizlerle paylaşıyorum, düzenlemesi ise sizlere kalıyor.

AYRICA: Blogger için Güncel Kar Yağdırma Eklentisi

Blogger için “Made with Love” Eklentisi ve Kullanımı

Web sitemizdeki içerikler <img src="http://1.bp.blogspot.com/-ibG1PuN2opg/WSBPLW05NxI/AAAAAAAAO8s/_roblBFgyyAa3bmlP1To5bkQBVgot_WHACK4B/s1600/sevgi.png" style="width:16px;height:16px" /> ile hazırlanmaktadır.

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