Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.241 yazıda 7.749 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Blogger için “Web Sitemiz Sevgi ile Oluşturuldu” Eklentisi

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:36 - Tarih: 05 Eylül 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Blogger için Web Sitemiz Sevgi ile Oluşturuldu EklentisiYurtdışındaki bazı web sitelerin footer alanlarında görmüş olmalısınız, “made with love (aşkla yapıldı)” şeklindeki metinleri. Bu aslında ne kadar gerekli, tartışılır. Ancak web sitesine farklılık katacağı ise aşikâr diye düşünüyorum. İlgili metinleri kendinize göre elbette özelleştirebilirsiniz. Örneğin, “web sitemiz sevgi ile yapıldı,” yazabilirsiniz metin olarak. Tercih sizin. Ben ilgili kodları olduğu gibi sizlerle paylaşıyorum, düzenlemesi ise sizlere kalıyor.

AYRICA: Blogger için Güncel Kar Yağdırma Eklentisi

Blogger için “Made with Love” Eklentisi ve Kullanımı

Web sitemizdeki içerikler <img src="http://1.bp.blogspot.com/-ibG1PuN2opg/WSBPLW05NxI/AAAAAAAAO8s/_roblBFgyyAa3bmlP1To5bkQBVgot_WHACK4B/s1600/sevgi.png" style="width:16px;height:16px" /> ile hazırlanmaktadır.

Örnek Görünüm

Blogger için Web Sitemiz Sevgi ile Oluşturuldu Eklentisi

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri