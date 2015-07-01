Blogger son yazılar eklentisi ile ilgili birçok alternatif mevcut. Ancak bu eklentilerin bazıları ya çok yavaş çalışıyor ya da belli bir zaman geçtiği için hiç çalışmıyor. Şimdi sizlerle paylaşıyor olacağım son yazılar eklentisi ise tamamen sorunsuz olarak çalışmaktadır. Çünkü kod yapısı kesinlikle sağlıklı olduğu için, kolay kolay da problem olacak gibi görünmüyor. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise, eklentiyi kullanmanız için yeterli olacaktır. Dilerseniz hemen kodlara bir göz atalım.

AYRICA: Blogger için Resimli Kayan Son Yazılar Eklentisi

Blogger Son Yazılar Eklentisi

1) CSS bölümüne aşağıdaki kodları ekleyin.

#recent-posts{

width:auto;

padding:0 10px;

margin:0 auto;

border:1px solid #ddd;

}

#recent-posts ul,#recent-posts li {

list-style:none;

}

#recent-posts a{

text-decoration:none;

}

#recent-posts li{

border-top:1px solid #ddd;

padding:6px 0

}

#recent-posts li:first-child{

border-top:none;

}

2) HTML/JavaScript Ekle‘ye aşağıdaki kodları ekleyin.

<script>

//<![CDATA[

function showlatestposts(json){document.write('<ul id="recent-posts">');for(var i=0;i<5;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var postsurl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){postsurl=entry.link[k].href;break;}}

document.write('<li class="recent-posts">');document.write('<a href="'+ postsurl+'" target ="_top" title="'+ posttitle+'">'+ posttitle+'</a>');document.write('</li>');}

document.write('</ul>');};

document.write("<scr" + "ipt type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?orderby=published&alt=json-in-script&callback=showlatestposts\"></scr" + "ipt>");

//]]>

</script>



Örnek Görünüm