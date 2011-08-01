Blogger'da başlık yapısı (title) pek SEO açısından sağlıklı değil. Bu yüzden İnternet üzerinde birçok benzeri SEO uyumlu title kodları mevcut. Ancak ben sizlerle biraz farklı ve daha efektif olduğuna inandığım bir kod dizisini paylaşmak istiyorum. Bu kod dizisi ile, error_page (hata sayfası) dahil SEO uyumlu title ayarlarınızı yapabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, sitenizin SEO bazında daha sağlıklı bir hâle gelmesi için bir adım atabilirsiniz.

AYRICA: Blogger'ı "Bir Tık" Daha Hızlandırmak Mümkün

Blogger için SEO Uyumlu Title (Başlık) Ayarları (2019)

1) Temanızdaki aşağıdaki kodu bulunuz.

<title><data:blog.pageTitle/></title>

2) Yukarıdaki kodu, aşağıdaki kodlar ile değiştiriniz.

<title><b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>Sitenizin Adı » Site Açıklaması<b:else/><b:if cond='data:blog.pageType != "error_page"'><data:blog.pageName/> » Sitenizin Adı<b:else/>Bulunamadı » Sitenizin Adı</b:if></b:if></title>

Not: Yukarıdaki kırmızı alanları kendi sitenize göre değiştirebilirsiniz.