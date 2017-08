Bildiğiniz gibi Blogger‘da da resmi İletişim formu bulunmaktadır. Ancak bu iletişim formunu sidebar‘a eklemek pek de kullanıcı dostu bir davranış olmayabiliyor. Bu yüzden sabit iletişim sayfası oluşturmak daha mantıklı. Bu zamana kadar olan tüm yöntemleri unutun. Sadece CSS kullanarak İletişim formunu sabit bir sayfaya eklemek mümkün. Aşağıdaki adımları teker teker uygulamanızın ardından, ilgili işlem de sorunsuz olarak gerçekleşmiş olacaktır. Umarım faydalı olacaktır.

AYRICA: Blogger’da Son Yazınıza “Yeni” İbaresi Ekleyin

Blogger’da İletişim Sayfası Oluşturalım

1) İlk olarak Gadget Ekle‘den İletişim formunu ekleyin.

2) Bu gadget’ı Blog Kayıtları alanının altına sürükleyin.

3) Temanızın CSS alanına aşağıdaki kodu ekleyin.

.widget.ContactForm {

display: none;

}

4) Sayfalar > Yeni sayfa butonu ile sayfa oluşturalım.

5) Sayfanın HTML sekmesinde iken aşağıdaki kodları ekleyin.

<style type="text/css">

.widget.ContactForm {

display: block;

}

.post-footer {

display: none;

}

#blog-pager {

display: none;

}

.blog-feeds {

display: none;

}

.widget.ContactForm .title {

display: none;

}

.widget.ContactForm * {

max-width: 100%;

}

</style>

6) Sayfayı yayımlayın ve her şey tamamdır. Örnek aşağıda yer alıyor.

Not: İlgili sayfayı yorumlara kapatmayı lütfen unutmayın.