Bugün birçok web sitesinde “yukarı çık butonu” bulunuyor. Bu gerçekten de pratik bir özellik. Geçmişte de alternatif olarak yukarı çık butonlarını paylaşmıştım. Şimdi ise roket görünümüne sahip olan bir yukarı çık butonu eklentisini paylaşıyor olacağım. Blogger için kullanabileceğiniz bu eklenti ile, web sitenizde oldukça farklı bir görünüm ve özellik elde edebilirsiniz. Dilerseniz ilgili eklentinin yapım aşamasına geçiyor olacağız. Faydalı olmasını temenni ediyorum.

AYRICA: Blogger için Alternatif Arşiv Sayfası Yapalım

Blogger için Alternatif Yukarı Çık Eklentisi

1) Temanızın CSS bölümüne aşağıdaki kodları ekleyin.

/* Back to Top Roket meluncur */

#scrolltop{display:none}

#rocketmeluncur{position:fixed;bottom:50px;z-index:7;display:none;visibility:hidden;width:26px;height:48px;right:25px;background:url(http://1.bp.blogspot.com/-UR9I7YEuEUY/VXIJn8MrBPI/AAAAAAAAKRE/qZObHBd5zIo/s1600/rocket.png) 50% 0 no-repeat;opacity:0;-webkit-transition:visibility .6s cubic-bezier(.6,.04,.98,.335),opacity .6s cubic-bezier(.6,.04,.98,.335),-webkit-transform .6s cubic-bezier(.6,.04,.98,.335);-moz-transition:visibility .6s cubic-bezier(.6,.04,.98,.335),opacity .6s cubic-bezier(.6,.04,.98,.335),-moz-transform .6s cubic-bezier(.6,.04,.98,.335);transition:visibility .6s cubic-bezier(.6,.04,.98,.335),opacity .6s cubic-bezier(.6,.04,.98,.335),transform .6s cubic-bezier(.6,.04,.98,.335)}

#rocketmeluncur i{display:block;margin-top:48px;height:14px;background:url(http://1.bp.blogspot.com/-UR9I7YEuEUY/VXIJn8MrBPI/AAAAAAAAKRE/qZObHBd5zIo/s1600/rocket.png) 50% -48px no-repeat;opacity:.5;-webkit-transition:-webkit-transform .2s;-moz-transition:-moz-transform .2s;transition:transform .2s;-webkit-transform-origin:50% 0;-moz-transform-origin:50% 0;transform-origin:50% 0}

#rocketmeluncur:hover{background-position:50% -62px}

#rocketmeluncur:hover i{background-position:50% 100%;-webkit-animation:flaming .7s infinite;-moz-animation:flaming .7s infinite;animation:flaming .7s infinite}#rocketmeluncur.showrocket{visibility:visible;opacity:1}

#rocketmeluncur.launchrocket{background-position:50% -62px;opacity:0;-webkit-transform:translateY(-800px);-moz-transform:translateY(-800px);-ms-transform:translateY(-800px);transform:translateY(-800px);pointer-events:none}

#rocketmeluncur.launchrocket i{background-position:50% 100%;-webkit-transform:scale(1.4,3.2);-moz-transform:scale(1.4,3.2);transform:scale(1.4,3.2)}



2) Temanızda aşağıdaki kodu bulun.

</body>

3) Aşağıdaki kodları, yukarıdaki koddan önce ekleyin.

<a href="javascript:void(0);" id="rocketmeluncur" class="showrocket" ><i></i></a>

<script type='text/javascript'>

//<![CDATA[

jQuery(window).scroll(function(){jQuery(window).scrollTop()<50?jQuery("#rocketmeluncur").slideUp(500):jQuery("#rocketmeluncur").slideDown(500);var e=jQuery("#ft")[0]?jQuery("#ft")[0]:jQuery(document.body)[0],t=$("rocketmeluncur"),n=(parseInt(document.documentElement.clientHeight),parseInt(document.body.getBoundingClientRect().top),parseInt(e.clientWidth)),r=t.clientWidth;if(1e3>n){var l=parseInt(fetchOffset(e).left);l=r>l?2*l-r:l,t.style.left=n+l+"px"}else t.style.left="auto",t.style.right="10px"}),jQuery("#rocketmeluncur").click(function(){jQuery("html, body").animate({scrollTop:"0px",display:"none"},{duration:600,easing:"linear"});var e=this;this.className+=" launchrocket",setTimeout(function(){e.className="showrocket"},800)});

//]]>

</script>



Not: Blogunuzda “jQuery Kütüphanesi“nin yüklü olduğundan emin olun.

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