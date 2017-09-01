Blogger için 125×125 banner alanları oluşturmak çok kolay. Ancak responsive reklam alanı oluşturmak daha iyi bir tercih olacaktır. Çünkü özellikle temanız da responsive ise, daha uyumlu bir görüntü ortaya çıkacaktır. Aşağıdaki kodları temanızın sidebar bölümüne eklemeniz ise, bu yönde yeterli olacaktır. Sadece kırmızı bağlantı alanlarını değiştirmeniz ve dilerseniz banner görsellerini değiştirmeniz haricinde ek bir uygulamaya gerek bulunmuyor. Faydalı olmasını dilerim.

AYRICA: Blogger’da Yazı İçindeki İlk Resmi Gizlemek

Blogger için Responsive Reklam Alanı Yapımı

<div style="float:right;position:relative;width:100%;text-align:center;">

<div style="position:relative;">

<a href="#" target="_blank" title="Reklam Alanı">

<img src="http://2.bp.blogspot.com/-_l6n6xrGXC8/W60-n4d_3qI/AAAAAAAARs4/VptirscX4fkJowXNAJuWDh3Lpdfu3l3fQCK4BGAYYCw/s1600/btnbube.png" alt="Reklam Alanı" style="padding:5px;"/>

</a>

<a href="#" target="_blank" title="Reklam Alanı">

<img src="http://2.bp.blogspot.com/-_l6n6xrGXC8/W60-n4d_3qI/AAAAAAAARs4/VptirscX4fkJowXNAJuWDh3Lpdfu3l3fQCK4BGAYYCw/s1600/btnbube.png" alt="Reklam Alanı" style="padding:5px;"/>

</a>

</div>

</div>

Görünüm