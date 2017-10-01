Blogger ile ilgili Responsive uyumlu etkentiler paylaşmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz içeriklerimizi incelemek için buraya tıklayabilirsiniz. Konumuza dönecek olursak, responsive bir tema kullanıyorsanız, sitenizdeki her şeyin responsive olmasına dikkat etmelisiniz. Örneğin, Facebook beğen butonu. Yazılarınızda bulunan beğen butonunu nasıl responsive yapabileceğinizi biliyor musunuz? Aşağıdaki kodu temanızın yazı bölümüne eklemeniz yeterli olacaktır. %100 responsive uyumludur.

AYRICA: Blogger için Responsive Reklam Alanı Yapımı

Blogger için Responsive Facebook Beğen Butonu Yapımı