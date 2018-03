Uzun zamandır Blogger‘da son yazıları görselleri olacak şekilde listelemek istiyor idim. Ancak birçok kaynak olmasına rağmen, bu eklentiler yavaş çalışıyor idi ve bu yüzden maalesef kullanım sağlayamadım. Şimdi ise yabancı bir kaynaktan bulduğum eklentiyi sıfırdan düzenledim ve sizlerle de paylaşmak istiyorum. Son derece hızlı ve sorunsuz çalışan resimli son yazılar eklentisi ile, web sitenizdeki son yazılarınızı siz de sidebar‘ınızda listeleyebilirsiniz.

AYRICA: Blogger için Açıklamalı Son Yazılar Eklentisi

Blogger için Resimli Son Yazılar Eklentisi (Sorunsuz)

<script type="text/javascript">/*<![CDATA[*/

var show_rp_posts=3;

var show_rp_image=true;function show_rp_labelthumb(y){document.write('<ul class="rp-wrapper">');for(var L=0;L<show_rp_posts;L++){var z,E=y.feed.entry[L],H=E.title.$t;if(L==y.feed.entry.length){break}for(var D=0;D<E.link.length;D++){if("replies"==E.link[D].rel&&"text/html"==E.link[D].type){var G=E.link[D].title,F=E.link[D].href}if("alternate"==E.link[D].rel){z=E.link[D].href;break}}var x;try{x=E.media$thumbnail.url}catch(I){s=E.content.$t,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),x=-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d?d:"http://2.bp.blogspot.com/-C3Mo0iKKiSw/VGdK808U7rI/AAAAAAAAAmI/W7Ae_dsEVAE/s1600/no-thumb.png"}var C=E.published.$t,K=C.substring(0,4),J=C.substring(5,7),q=C.substring(8,10),k=new Array;if(k[1]="Jan",k[2]="Feb",k[3]="Mar",k[4]="Apr",k[5]="May",k[6]="Jun",k[7]="Jul",k[8]="Aug",k[9]="Sep",k[10]="Oct",k[11]="Nov",k[12]="Dec",document.write('<li class="rp-list">'),1==show_rp_image&&document.write('<a href="'+z+'"><img class="rp-thumbnail" src="'+x+'"/></a>'),document.write('<div class="rp-title"><a href="'+z+'" target ="_top">'+H+"</a></div>"),"content" in E){var B=E.content.$t}var M="",j=0;document.write(M),document.write("</li>")}document.write("</ul>")};

/*]]>*/</script>

<script src="/feeds/posts/default?orderby=published&alt=json-in-script&callback=show_rp_labelthumb"></script>

<noscript>Your browser does not support JavaScript!</noscript>

<style>

ul.rp-wrapper{list-style:none;padding-left:0;width:260px}

ul.rp-wrapper li{list-style:none;padding:25px 0;clear:both;overflow:hidden;border-bottom:1px solid #ddd;}

ul.rp-wrapper li:first-child{padding-top:15px}

ul.rp-wrapper li:last-child {border-bottom:0;padding-bottom:0}

ul.rp-wrapper li img.rp-thumbnail{float:left;width:72px;margin-right:15px;height:72px;padding:4px;border:1px solid #ddd;margin-top:4px;margin-bottom:4px}

ul.rp-wrapper li .rp-title{line-height:25px;}

</style>



Eklenti Görünümü

Not: Kodları değiştirmenize gerek bulunmamakta olup, direkt eklemeniz yeterlidir.