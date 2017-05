Blogger için geçtiğimiz günlerde rastgele yazı butonu ile ilgili adımları incelemiştik. Şimdi ise yan menümüzde rastgele yazılar listeleyebileceğimiz bir eklentiye göz atıyor olacağız. Böylelikle, her sayfa yenilendiğinde blogunuzdaki farklı yazılar görüntülenecektir. Bu durum, yazılarınıza tıklanma oranını artırabilecek bir yapıya sahiptir. Ben CSS olarak gerekli düzenlemeleri yaptım. Ancak dilerseniz elbette gerek CSS, gerek fonksiyon bakımından rastgele yazılar eklentisi için dilediğiniz gibi özelleştirme yapabilirsiniz. Şimdi hemen ilgili kodlara göz atalım.

Blogger için Rastgele Yazılar Eklentisi Yapalım

Aşağıdaki kodları HTML/JavaScript kısmına ekleyebilirsiniz.

<style type="text/css">

#random-posts img{float:left;margin-right:15px;margin-top:3px;width:72px;height:72px;border:1px solid #ddd;padding:4px}ul#random-posts{list-style-type:none;padding:0}#random-posts li{margin-bottom:15px}.random-title{margin-bottom:5px;line-height:1.7em}.random-summary{margin-top:5px;display:block}

</style>

<ul id='random-posts'>

<script type='text/javascript'>

var randomposts_number = 5;

var randomposts_chars = 50;

var randomposts_details = 'no';

randomposts_details2 = 'no';

var randomposts_comments = 'Comments';

var randomposts_commentsd = 'Comments Disabled';

var randomposts_current = [];

var total_randomposts = 0;

var randomposts_current = new Array(randomposts_number);

function randomposts(json) {

total_randomposts = json.feed.openSearch$totalResults.$t

}

document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=randomposts\"><\/script>');function getvalue(){for(var a=0;a<randomposts_number;a++){for(var b=!1,c=get_random(),d=0;d<randomposts_current.length;d++)if(randomposts_current[d]==c){b=!0;break}b?a--:randomposts_current[a]=c}}function get_random(){var a=1+Math.round(Math.random()*(total_randomposts-1));return a}

</script>

<script type='text/javascript'>

function random_posts(a){for(var b=0;b<randomposts_number;b++){var c=a.feed.entry[b],d=c.title.$t;if("content"in c)var e=c.content.$t;else if("summary"in c)var e=c.summary.$t;else var e="";if(e=e.replace(/<[^>]*>/g,""),e.length<randomposts_chars)var f=e;else{e=e.substring(0,randomposts_chars);var g=e.lastIndexOf(" ");f=e.substring(0,g)+"…"}for(var h=0;h<c.link.length;h++){if("thr$total"in c)var i=c.thr$total.$t+" "+randomposts_comments;else i=randomposts_commentsd;if("alternate"==c.link[h].rel){var j=c.link[h].href,k=c.published.$t;if("media$thumbnail"in c)var l=c.media$thumbnail.url;else l="http://3.bp.blogspot.com/-5SoVe1K6JSk/Utl0OOmucAI/AAAAAAAAF6E/hQghgD_EJdQ/s1600/no_thumb.png"}}document.write("<li>"),document.write('<img alt="'+d+'" src="'+l+'"/>'),document.write('<div class="random-title"><a href="'+j+'" rel="nofollow">'+d+"</a></div>"),"yes"==randomposts_details&&document.write('<span class="random-details">'+k.substring(8,10)+"."+k.substring(5,7)+"."+k.substring(0,4)+" - "+i)+"</span>","yes"==randomposts_details2&&document.write('<span class="random-summary">'+f)+"</span>",document.write('<div style="clear:both"></div></li>')}}getvalue();

for (var i = 0; i < randomposts_number; i++) {

document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&start-index=' + randomposts_current[i] + '&max-results=1&callback=random_posts\"><\/script>')

};

</script>

</ul>

Not: Kırmızı alanları kendinize göre değiştirebilirsiniz.

Örnek Görünüm