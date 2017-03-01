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Blogger için Rastgele Sözler Eklentisi Yapalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:14 - Tarih: 02 Nisan 2017 - Yorum: 0
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Blogger için Rastgele Sözler Eklentisi YapalımBlogger için geçmişte güzel sözler adlı bir eklenti paylaşmıştım. Şimdi ise daha güzel görünen bir rastgele sözler eklentisini paylaşmak istiyorum. Dilerseniz sözleri elbette değiştirebilirsiniz. Ancak aynı şekilde kullanma imkânınız da mevcut. Özel bir CSS ayarladım ancak dilerseniz aynı şekilde CSS olarak da güncelleme işlemi yapabilmektesiniz. Aşağıdaki kodları ise HTML/JavaScript Ekle adlı bölüme eklemeniz yeterli olacak olup, farklı bir işleme gerek yoktur.

AYRICA: Blogger için Basit Slider Eklentisi Yapalım

Blogger için Rastgele Sözler Eklentisi

<style>
.rastgele-genel{border:1px solid #d43f3a;}
.rastgelesozler {
color: #fff;
text-align:center;
border:2px solid #fff;
background: #c9302c;
text-decoration: none;
font:normal 15px Arial;
padding: 15px;
}
.rastgelesozler a {
font-weight: bold;
color: #000;
}
.rastgelesozler a:hover {
text-decoration: underline;
}
</style>
<div class="rastgele-genel">
<div class="rastgelesozler">
<script language="JavaScript">
quotes = new Array(10);
quotes[0] = "Hayat, insanın cesaretine göre büyür veya küçülür.";
quotes[1] = "Yüzüstü yere serilseniz bile, hala ileriye doğru hareket ediyorsunuzdur.";
quotes[2] = "İlk önce kendine ne olacağını sor; sonra ne yapmak gerekiyorsa yap.";
quotes[3] = "İnsanın hayatta güçlü olması önemli değildir, kendini güçlü hissetmesi önemlidir.";
quotes[4] = "Dünyanın düşleyenlere de ihtiyacı var, yapanlara da. Ama düşlediğini yapanlara daha çok ihtiyacı var.";
quotes[5] = "Asla pişman olmayın! Eğer sonucu iyiyse, mükemmel. Sonucu kötüyse, bu bir tecrübedir.";
quotes[6] = "Savaşçı sevdiği şeyi yarım bırakmaz; savaşçı yaptığı şeyde sevgiyi bulur.";
quotes[7] = "Öfkeyi sevgiyle, kötülüğü iyilikle yen. Açgözlülüğü cömertlikle, yalanı gerçekle yen.";
quotes[8] = "Hayatınızı ortaya koymazsanız, hayatınızı kazanamazsınız.";
quotes[9] = "Bazı yenilgilerin nedeni, insanların işi yarıda bıraktıklarında, başarıya ne kadar yakın olduklarını bilememeleridir.";
//calculate a random index
index = Math.floor(Math.random() * quotes.length);
document.write("\n");
document.write(quotes[index]);
</script>
</div>
</div>

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