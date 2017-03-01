Blogger için geçmişte güzel sözler adlı bir eklenti paylaşmıştım. Şimdi ise daha güzel görünen bir rastgele sözler eklentisini paylaşmak istiyorum. Dilerseniz sözleri elbette değiştirebilirsiniz. Ancak aynı şekilde kullanma imkânınız da mevcut. Özel bir CSS ayarladım ancak dilerseniz aynı şekilde CSS olarak da güncelleme işlemi yapabilmektesiniz. Aşağıdaki kodları ise HTML/JavaScript Ekle adlı bölüme eklemeniz yeterli olacak olup, farklı bir işleme gerek yoktur.

AYRICA: Blogger için Basit Slider Eklentisi Yapalım

Blogger için Rastgele Sözler Eklentisi