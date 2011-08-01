Blogger için Özel ve Pek Bilinmeyen Hızlandırma Yöntemi

2008'den bu yana aralıksız Blogger kullanıcısı olduğum için, Blogger hızlandırma konusunda sürekli olarak araştırma ve geliştirme yapmaya özen gösteriyorum. Bilirsiniz, birçok kişi blogunda "son yazılar, son yorumlar, öne çıkan yazılar" v.b. gibi eklentiler kullanır. Blogger'da bu gibi eklentiler, içeriği Feed (RSS) bağlantısından çektiği için, bu durum sayfa boyutunu artıran bir etkendir.

AYRICA: Blogger için Sosyal Paylaşım Butonları (Responsive ve Çok Hızlı)

Özellikle çok fazla içeriğiniz mevcut ise, görsel ve videolar dahil her şey çok fazla ise, bu durum hem sayfa açılış hızını, hem de bu eklentilerin çalışma hızını olumsuz yönde etkileyebilir. İşte, bunun için, pek de bilinmediğini düşündüğüm bir ipucunu, siz değerli takipçilerimiz ile paylaşıyor olacağım.

Blogger Hızlandırmak için Çok Özel Bir İpucu

Teknik olarak, Blogger'da RSS (Feed) için bağlantılara baktığınızda (yazılar, yorumlar v.b.) her şeyi çektiğini göreceksiniz. İşte bu durum, bizim sayfamızın boyutunu artırmaktadır. Bu yüzden tüm içeriği çekmek yerine, içeriğin bir kısmını çekmek, kesinlikle sayfa boyutunu düşürecek ve kullandığımız eklentilerin de ekrana yansıma hızını artıracaktır.

YÖNTEM: Blogger > Ayarlar > Diğer bölümüne gelelim öncelikle. "Site içerik takibi" başlığı altında yer alan, "Blog İçerik Takibine İzin Ver" adlı açılır menüden, "Kısa" adlı seçeneği seçip, bu işlemleri kaydedelim.

SONUÇ: Şimdi sitenizin ana sayfasını yenileyebilir ve farkı siz de gözleriniz ile görebilirsiniz. Fark belki saniyeden daha az gelebilir size ancak unutmayın ki SEO açısından ve kullanıcı deneyimi açısından hız her şeydir. Dilerseniz site hızı ölçme uygulamaları ile sayfanızın boyutunu da karşılaştırabilirsiniz. Ben, birçok yöntem deniyorum bu çerçevede ve her zaman geliştirdiğim veya fark ettiğim hızlandırma yöntemlerini, sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.