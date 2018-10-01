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Blogger için Otomatik Devamını Oku Eklentisi (2018)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:03 - Tarih: 24 Kasım 2018 - Yorum: 0
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Blogger ile ilgili içeriklerimize devam ediyoruz. Bugün sizlerle thumbnail (ana görsel) içermeyen ancak sadece içerik bazında belirli bir yerden kesinti yapan ve oldukça hızlı çalışan bir devamını oku eklentisi paylaşıyor olacağım. Blogger’da devamını oku özelliği arıyorsanız, aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz. Ancak unutmayın, bu sadece metin bazında kesinti yapan bir eklenti. Yani thumbnail söz konusu değil. Ancak merak etmeyin, onu da diğer yazımda paylaşacağım.

AYRICA: Blogger’da Yazı Başlıklarının Alt Satıra Geçmesini Engellemek

Blogger için Otomatik Devamını Oku Eklentisi

<script type='text/javascript'>
snippet_count = 120;
//<![CDATA[
function removeHtmlTag(n,e){if(-1!=n.indexOf("<")){for(var t=n.split("<"),i=0;i<t.length;i++)-1!=t[i].indexOf(">")&&(t[i]=t[i].substring(t[i].indexOf(">")+1,t[i].length));n=t.join("")}for(e=e<n.length-1?e:n.length-2;" "!=n.charAt(e-1)&&-1!=n.indexOf(" ",e);)e++;return n=n.substring(0,e-1),n+" [...]"}function createSnippet(n){var e=document.getElementById(n),t=snippet_count,i='<div class="snippets">'+removeHtmlTag(e.innerHTML,t)+"</div>";e.innerHTML=i}
//]]>
</script>
<div>
<div expr:id='&quot;summary&quot; + data:post.id'><data:post.body/></div>
<script type='text/javascript'>createSnippet(&quot;summary<data:post.id/>&quot;);</script>
</div>

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