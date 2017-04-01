Blogger‘ın en iyi tarafı biraz da olsa JavaScript bilgisi ile harikalar yaratmamıza olanak tanıması olsa gerek. Bu zamana kadar paylaştığım birçok işlevsel eklenti de bu durumun göstergesi olabilecek bir nitelik taşımaktadır. Konumuza dönecek olursak, bildiğiniz gibi her web sitesinin en altında copyright bilgisi yer almaktadır. Ancak bu tarihi sürekli manuel olarak güncellemek yorucu. Bu yüzden sizlerle otomatik çalışan copyright bilgisine ait kodları paylaşmak istiyorum.

AYRICA: Blogger’da Benzersiz Duyuru Alanı Yapalım

Aşağıdaki kodları HTML/JavaScript bölümüne ekleyebilirsiniz.

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Copyright © <script type='text/javascript'>var creditsyear = new Date();document.write(creditsyear.getFullYear());</script> Site Adı. Her hakkı saklıdır.

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Not: Kırmızı alanı kendinize göre değiştirebilirsiniz.