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Blogger için Öne Çıkan Son Yazı Eklentisi

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:55 - Tarih: 24 Mayıs 2017 - Yorum: 0
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Blogger için Öne Çıkan Son Yazı EklentisiBlogger için JavaScript kullanarak mükemmel gadget’lar oluşturmak imkânsız değil. Blogger Dersleri sayfamızda da bu yönde dile getirdiğimiz içeriklerimize göz atabilirsiniz. Şimdi ise sizlerle öne çıkan son yazı eklentisini paylaşıyor olacağız. Etiket bazlı olan eklenti, ilgili etiket içerisindeki son yazıyı ekranda göstermektedir. Bunu web sitenizin en üstüne koyarak, farklı bir görünüm elde edebilirsiniz. Dilerseniz CSS kodlarını da kendinize göre değiştirebilirsiniz elbette.

AYRICA: Blogger’da Atıf Yazısını Gizleyelim

Aşağıdaki kodları HTML/JavaScript bölümüne ekleyebilirsiniz.

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}
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Not: Kırmızı alanları kendinize göre değiştirmeyi unutmayın.

Örnek Görünüm

Blogger için Öne Çıkan Son Yazı Eklentisi

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