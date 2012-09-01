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Blogger için Müthiş “Önceki – Sonraki Yazı” Eklentisi

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:31 - Tarih: 02 Haziran 2017 - Yorum: 0
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Blogger için Müthiş Önceki Sonraki Yazı EklentisiBlogger‘da yazı içerisinde en altta “Önceki Kayıt” ve “Sonraki Kayıt” adlı bağlantılar bulunmaktadır. Ancak maalesef ki bu alanın dikkat çekici olmadığı dile getirilebilmektedir. Bu yüzden tüm Blogger kullanıcıları için bir eklenti hazırladım. WordPress‘te de benzerlerine rastlamış olmalısınız. Yazı içerisinde görüntüleniyor eklenti ve önceki, sonraki yazılara bağlantı veriyor. Dilerseniz eklentiye ait ikonları değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterlidir.

AYRICA: Blogger’da Kodların Biçimini Değiştirelim

Blogger için Önceki Yazı ve Sonraki Yazı Eklentisi

1) Temanızın CSS bölümüne aşağıdaki kodları ekleyin.

.arrowLeft a {
position: fixed;
z-index: 100;
left: 0;
top: 45%;
}
.arrowLeft a:hover {
left: 0;
color: #fff;
}
.arrowRight a {
position: fixed;
z-index: 100;
right: 0;
top: 45%;
}
.arrowRight a:hover {
right: 0;
color: #fff;
}
.arrowNav a {
color: #fff;
text-decoration: none;
font-size: 15px;
}

2) Temanızın HTML kodları içerisinde aşağıdaki kodu bulun.

<div class='post-footer-line post-footer-line-3'>

3) Yukarıdaki kodun hemen bitişine, aşağıdaki kodları ekleyin.

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div class='arrowNav'>
<div class='arrowLeft'>
<b:if cond='data:newerPageUrl'>
<a class='arrowLeft' expr:href='data:newerPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-newer-link&quot;' expr:title='data:newerPageTitle'><img src='http://2.bp.blogspot.com/-KN5OMBldIUU/WTBbWfA6xpI/AAAAAAAAO-4/nBsNDIKLKOwFVOdw7N_ApD6HVIRMg54NgCK4B/s1600/sol-ok.png'/></a>
</b:if>
</div>
<div class='arrowRight'>
<b:if cond='data:olderPageUrl'>
<a class='arrowRight' expr:href='data:olderPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-older-link&quot;' expr:title='data:olderPageTitle'><img src='http://2.bp.blogspot.com/--fqWUOn3Rlk/WTBbbkfNxtI/AAAAAAAAO_A/coRgfd9cLGcEIlgu7BMndfkmp9aekNn7gCK4B/s1600/sag-ok.png'/></a>
</b:if>
</div>
</div>
</b:if>

Örnek Görünüm

Blogger için Müthiş Önceki Sonraki Yazı Eklentisi

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