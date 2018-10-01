Bilirsiniz, kategori (etiket) listesi sayfanın aşağısına kadar gider, eğer ki çok fazla ise. Bu yüzden etiketleri ne zamandır açılır bir menüde toplamayı düşünüyor idim. Bunun için, yeni nesil birçok tarayıcı ile uyumlu olan ve mükemmel olarak tanımlayabileceğim Blogger için güzel bir eklenti geliştirmeye çalıştım. Aslında bu eklenti, oldukça farklı düşünceler ile şekillendirilebilir. Ancak ben açılır menüde, otomatik olarak etiketleri listeleme şeklinde hazırladım. Dilerseniz, istediğiniz gibi geliştirebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek kullanabilir, dilediğiniz şekilde kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Her konuda özgürsünüz, faydalı olmasını dilerim arkadaşlar.

AYRICA: Blogger için Mükemmel Sosyal Medya Butonları (Benzersiz)

Blogger için Mükemmel Ötesi Açılır Etiket (Kategori) Listesi

1) Temanızdaki aşağıdaki kodu bulun.

<div class='column-right-inner'>

2) Aşağıdaki kodu ise, yukarıdaki kodun altına ekleyin.

<style>

#Label50,#Label50 .widget-content{width:300px;margin-top:0;}

.labeldrop{display:none;}

.iLabels__dropdown{overflow-y:auto}

.iLabels{font-size:18px;}

.iLabels__button img{display:block;cursor:pointer;padding:4px;border:1px solid #ddd;}

a.iLabels__link{color:#444}

.iLabels__nav{height:0;visibility:hidden;}

.iLabels__link{display:block;padding:20px;border-bottom:1px solid #ddd;border-left:1px solid #ddd;border-right:1px solid #ddd;}

.labeldrop:checked~.iLabels__nav{visibility:visible;height:auto;}

.iLabels__dropdown{background-color: #fff;}

.iLabels__link:nth-child(odd){background:#f5f5f5}

.iLabels__num{color:#999;float:right}

</style>

<b:section class='katlistbu' id='katlistbu'>

<b:widget id='Label50' locked='false' title='' type='Label' version='1'>

<b:widget-settings>

<b:widget-setting name='sorting'>ALPHA</b:widget-setting>

<b:widget-setting name='display'>LIST</b:widget-setting>

<b:widget-setting name='selectedLabelsList'/>

<b:widget-setting name='showType'>ALL</b:widget-setting>

<b:widget-setting name='showFreqNumbers'>false</b:widget-setting>

</b:widget-settings>

<b:includable id='main'>

<b:if cond='data:title.length != 0'><h2><data:title/></h2></b:if>

<div class='widget-content'>

<div class='iLabels'>

<input class='labeldrop' id='labeldrop' type='checkbox'/>

<label class='iLabels__button' for='labeldrop'><img onmouseout='this.src='http://2.bp.blogspot.com/--_1uIl7OS8A/W8DR0nAF1rI/AAAAAAAARzY/r-ghNp1obwQ4vvflNbgdBAWbMK1JsdzHwCK4BGAYYCw/s1600/katac1.png'' onmouseover='this.src='http://2.bp.blogspot.com/-0VpX0JKfmq8/W8DR59AcvRI/AAAAAAAARzg/RNHG7gT_f38mztW2tZ6aev8lsXFIDQmawCK4BGAYYCw/s1600/katac2.png'' src='http://2.bp.blogspot.com/--_1uIl7OS8A/W8DR0nAF1rI/AAAAAAAARzY/r-ghNp1obwQ4vvflNbgdBAWbMK1JsdzHwCK4BGAYYCw/s1600/katac1.png'/></label>

<nav class='iLabels__nav'>

<div class='iLabels__dropdown'>

<b:loop values='data:labels' var='i'>

<a class='iLabels__link' expr:href='data:i.url'><data:i.name/>

<b:if cond='data:showFreqNumbers'><span class='iLabels__num'><data:i.count/> Yazı</span></b:if></a>

</b:loop>

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</div>

</div>

</b:includable>

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</b:section>



Görünüm 1

Görünüm 2