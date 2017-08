Geçtiğimiz aylarda Blogger için öne çıkan yayınlar slider eklentisi ile ilgili adımlara göz atmıştık. Şimdi ise uzun uğraşlar sonucu ilgili eklentiyi sıfırdan tekrar düzenledim ve mini slider eklentisi hâline getirdim. Tam otomatik olarak çalışan eklenti; Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Yandex, Opera ve Safari dahil olmak üzere tüm tarayıcılar ile tam uyumlu durumdadır. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda ilgili eklentiyi kullanmaya hemen başlayabilirsiniz.

Aşağıdaki kodları HTML/JavaScript Ekle alanına ekleyiniz.

<style>

.slider-rotator{border:1px solid #ccc;background-color:white;height:200px;font:normal normal 11px/1.4 Tahoma,Verdana,Arial,Sans-Serif;color:#333;margin:0 auto;position:relative;overflow:hidden;text-align:left}.slider-rotator.loading{background-image:url('https://lh3.googleusercontent.com/-1X99IFdIK8E/WPj_8aADVuI/AAAAAAAACdQ/gRew8u67wKgh0Dd9Bjgh_Xhuz9tYcNnwwCL0B/loading.gif');background-position:50% 50%;background-repeat:no-repeat}.slider-rotator .slider-item{position:absolute;background-color:white;top:0;right:0;bottom:auto;left:0;display:none}.slider-rotator .image-wrapper{}.slider-rotator .detail-wrapper{line-height:25px;}.slider-rotator img{display:block;border:none;outline:none;padding:0 0;margin:0 0;-webkit-box-shadow:none;-moz-box-shadow:none;box-shadow:none;max-width:none;max-height:none}.slider-rotator h4{padding:15px;border-top:1px solid #ccc;background:#D9EDF7;font:inherit;font-weight:normal;font-size:17px;text-transform:none;color:#444;margin:0px 0 0;}.slider-rotator h4 a{color:inherit;text-decoration:none}.slider-rotator h4 a:hover{color:#222;}.slider-rotator p{padding:15px;font-size:12px;color:#444;border-top:1px solid #ccc;background: #F2DEDE;margin:0px 0 0}

.slider-rotator-nav {

border-left:1px solid #ccc;

border-bottom:1px solid #ccc;

border-right:1px solid #ccc;

text-align: center;

font-size:15px;

padding:15px;

width:228px;

}

.slider-rotator-nav a {

display: inline;

background-color: #374760;

color: white;

padding: 4px 8px;

line-height: 2.6em;

margin: 0 2px;

text-decoration: none

}

.slider-rotator-nav a:hover {

background-color: #374760;

}

.slider-rotator-nav a.current {

background-color: #333;

}

</style>

<div id="slider-rotator" class="slider-rotator loading"></div>

<script>

(function(a){a.fn.customRotator=function(c){c=a.extend({interval:6000,speed:1000,hoverPause:true,autoHeight:false,crossFade:false,autoSlide:true,hide:function(d){},show:function(d){}},c);var b=true;return this.each(function(){var k=a(this),e=k.children().hide(),d=k.next(),g=null,j=0,f=0;function h(){c.hide(f);d.find(".current").removeClass("current");b=false;if(e.eq(f).next().length){if(!c.crossFade){e.eq(f).fadeOut(c.speed,function(){a(this).next().fadeIn(c.speed,function(){c.show(f);b=true});if(c.autoHeight){k.stop().animate({height:e.eq(f+1).height()},c.speed/2)}f++})}else{e.eq(f).fadeOut(c.speed);e.eq(f).next().fadeIn(c.speed,function(){c.show(f);b=true;f++});if(c.autoHeight){k.stop().animate({height:e.eq(f+1).height()},c.speed/2)}}d.find(".rotator-num a").eq(f+1).addClass("current")}else{if(!c.crossFade){e.eq(f).fadeOut(c.speed,function(){f=0;e.first().fadeIn(c.speed,function(){c.show(f);b=true});if(c.autoHeight){k.stop().animate({height:e.eq(f).height()},c.speed/2)}})}else{e.eq(f).fadeOut(c.speed);e.first().fadeIn(c.speed,function(){c.show(0);b=true;f=0});if(c.autoHeight){k.stop().animate({height:e.eq(0).height()},c.speed/2)}}d.find(".rotator-num a").first().addClass("current")}if(j==0&&c.autoSlide){g=setTimeout(h,c.interval)}}if(e.length>1){c.hide(f);e.first().fadeIn(c.speed,function(){c.show(f);b=true});if(c.autoHeight){k.stop().animate({height:e.eq(0).height()},c.speed/2)}if(c.hoverPause&&c.autoSlide){k.mouseenter(function(){clearTimeout(g);j=1}).mouseleave(function(){g=setTimeout(h,c.interval);j=0}).trigger("mouseleave")}else{g=(c.autoSlide)?setTimeout(h,c.interval):null}d.find(".rotator-num a").click(function(){if(b){b=false;if(c.autoSlide){clearTimeout(g);g=setTimeout(h,c.interval)}f=a(this).index();a(this).parent().find(".current").removeClass("current");a(this).addClass("current");c.hide(f);e.fadeOut(c.speed).eq(f).fadeIn(c.speed,function(){c.show(f);b=true});if(c.autoHeight){k.stop().animate({height:e.eq(f).height()},c.speed/2)}}return false});d.find(".rotator-advancer a").click(function(){if(b){b=false;var l=this.hash.replace("#",""),i=e.length;if(c.autoSlide){clearTimeout(g);g=setTimeout(h,c.interval)}if(l=="next"){f=(f<i-1)?f+1:0}else{f=(f>0)?f-1:i-1}d.find(".current").removeClass("current");d.find(".rotator-num a").eq(f).addClass("current");c.hide(f);e.fadeOut(c.speed).eq(f).fadeIn(c.speed,function(){c.show(f);b=true});if(c.autoHeight){k.stop().animate({height:e.eq(f).height()},c.speed/2)}}return false})}})}})(jQuery);function makeSlider(a){var c={url:"http://www.dte.web.id",numPost:5,newTabLink:false,labelName:null,showDetail:true,summaryLength:60,titleLength:"auto",showThumb:true,thumbWidth:200,squareThumb:true,noThumb:"http://3.bp.blogspot.com/-vpCFysMEZys/UOEhSGjkfnI/AAAAAAAAFwY/h1wuA5kfEhg/s72-c/grey.png",showNav:true,navText:{prev:"<",next:">"},containerId:"slider-rotator",interval:5000,speed:500,hoverPause:true,crossFade:false,autoHeight:false,autoSlide:true,onInit:function(){},onHide:function(d){},onShow:function(d){}};for(var b in c){c[b]=(typeof(a[b])!=="undefined")?a[b]:c[b]}$.get(c.url+"/feeds/posts/summary/-/Etiket"+(c.labelName===null?"":"-/"+c.labelName.replace(/\,(\s+)?/g,"/"))+"?alt=json-in-script&max-results="+c.numPost,{},function(s){if(s.feed.entry!==undefined){var r=s.feed.entry,q,p,e,o,h="",d="";for(var m=0,n=r.length;m<n;m++){if(m==r.length){break}q=r[m].title.$t;e=("media$thumbnail" in r[m])?'<img alt="'+q+'" src="'+r[m].media$thumbnail.url.replace(/\/s72\-c/,"/s"+c.thumbWidth+(c.squareThumb?"-c":""))+'" style="width:'+c.thumbWidth+"px;height:"+(c.squareThumb?c.thumbWidth+"px":"auto")+'">':'<img src="'+c.noThumb+'" style="width:'+c.thumbWidth+"px;height:"+(c.squareThumb?c.thumbWidth+"px":"auto")+'">';o=("summary" in r[m]&&c.summaryLength>0)?r[m].summary.$t.replace(/<br ?\/?>/ig," ").replace(/<(.*?)>/g,"").replace(/[<>]/g,""):"";o=(c.summaryLength<o.length)?o.substring(0,c.summaryLength)+" …":o;for(var l=0,f=r[m].link.length;l<f;l++){p=(r[m].link[l].rel=="alternate")?r[m].link[l].href:"#"}h+='<div class="slider-item">';h+=(c.showThumb&&c.showDetail)?'<div class="image-wrapper">'+e+"</div>":(c.showThumb&&!c.showDetail)?'<div class="image-wrapper"><a href="'+p+'" title="'+q+'"'+(c.newTabLink?' target="_blank"':"")+">"+e+"</a></div>":"";h+=(c.showDetail)?'<div class="detail-wrapper"><h4><a title="'+q+'" href="'+p+'"'+(c.newTabLink?' target="_blank"':"")+">"+((c.titleLength=="auto")?q:q.substring(0,c.titleLength)+(q.length>c.titleLength?"…":""))+"</a></h4><p>"+o+"</p></div>":"";h+="</div>";$("#"+c.containerId).css({width:(c.showThumb)?c.thumbWidth+"px":$("#"+c.containerId).css("width"),height:(!c.showDetail&&c.squareThumb)?c.thumbWidth+"px":$("#"+c.containerId).css("height")})}d='<div class="slider-rotator-nav"'+(c.showNav===false?' style="display:none;"':"")+">";d+=(c.showNav===true||c.showNav=="next/prev")?'<span class="rotator-advancer"><a href="#prev">'+c.navText.prev+"</a></span>":"";if(c.showNav===true||c.showNav=="number"){d+='<span class="rotator-num">';for(var g=0;g<c.numPost;g++){d+='<a href="#slide-'+g+'" class="'+(g===0?"current":"")+'">'+(g+1)+"</a>"}d+="</span>"}d+=(c.showNav===true||c.showNav=="next/prev")?'<span class="rotator-advancer"><a href="#next">'+c.navText.next+"</a></span>":"";d+="</div>";$("#"+c.containerId).html(h).after(d);c.onInit();$("#"+c.containerId).removeClass("loading").customRotator({interval:c.interval,speed:c.speed,autoHeight:c.autoHeight,hoverPause:c.hoverPause,crossFade:c.crossFade,autoSlide:c.autoSlide,hide:function(i){c.onHide(i)},show:function(i){c.onShow(i)}})}else{$("#"+c.containerId).removeClass("loading").css({width:"auto",height:"auto"}).html("Error or not found!")}},"jsonp")};

</script>

<script type="text/javascript">

makeSlider({

url: "http://[blogunuzunadi].blogspot.com", // Ponga su URL Aquí

numPost: 5,

showDetail: true,

summaryLength: 60,

titleLength: "auto",

showThumb: true,

squareThumb: false,

autoHeight: true,

crossFade: true,

showNav: true

});

</script>

<style type="text/css"> #slider-rotator{width:258px!important;} .image-wrapper img{padding:30px;width:200px!important;height:200px!important;}</style>



Not: Yukarıdaki kırmızı alanları kendinize göre değiştirmeyi unutmayın.

Bilgi: Temanızda kesinlikle jQuery Kütüphanesi bulunduğundan emin olun.

Örnek Görünüm