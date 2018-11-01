Bu zamana kadar gerek JavaScript ile gerek jQuery kullanarak yukarı çık butonu yapmayı anlatmıştık. Şimdi ise Blogger için çok sade bir tasarıma sahip olan ve saf JavaScript kullanılarak hazırlanmış olan bir yukarı çık butonu daha paylaşıyor olacağız. Tasarımı elbette dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki kodları ise HTML/JavaScript Ekle bölümüne veya direkt temanızın içerisinde istediğiniz alana ekleyebilirsiniz. Kodu sidebar bölümüne eklemenizi tavsiye ediyorum.

AYRICA: Blogger için Mükemmel Ötesi Açılır Etiket (Kategori) Listesi

Blogger için Basit Yukarı Çık Butonu Yapımı

<script type="text/javascript">

var timeOut;

function scrollToTop() {

if (document.body.scrollTop!=0 || document.documentElement.scrollTop!=0){

window.scrollBy(0,-100);

timeOut=setTimeout('scrollToTop()',0);

}

else clearTimeout(timeOut);

}

</script>

<div class="yukariabi"><a href="#" onclick="scrollToTop();return false">Yukarı Çık</a></div>

<style>

.yukariabi a{line-height:30px;font-size:150%;color:#fff!important}

.yukariabi{-moz-box-shadow: 0px 0px 30px 0px #999; -webkit-box-shadow: 0px 0px 30px 0px #999;box-shadow: 0px 0px 30px 0px #999;-webkit-border-radius: 15px;

-moz-border-radius: 15px;

border-radius: 15px;height:30px;padding:15px;text-align:center;background-color:#EF6950;}

</style>

Görünüm