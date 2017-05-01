Blogger için bu zamana kadar paylaştığım en farklı eklentiyi paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi WordPress‘te admin bar adlı bir menü bulunur. Bu kısayollar ile admin panelindeki birçok işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Peki, bunu Blogger’da nasıl yapabiliriz? Sizler için uzun süren saatlerce bir eklenti düzenledim. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır. Gerçekten de bir o kadar orijinal ve beğeneceğinize inandığım bir eklentidir.

AYRICA: Blogger’da Yazı Boyutunu Büyütme ve Küçültme Nasıl Yapılır?

Temanızdaki aşağıdaki kodu bulun.

<body expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Aşağıdaki kodları ise, yukarıdaki koddan sonra ekleyin.

<span class='item-control blog-admin'>

<style>

.control-panel ul{padding:0;margin:0;width: 100%;border-bottom:1px solid #e3e3e3; background-color: #F6F6F6; }

.control-panel ul li{ display:inline-block; padding: 7px 0px;}

.control-panel ul li a {color:#686868;padding: 0px 15px;border-right:1px solid #ddd; font-weight: normal;font-size: 13px;}

.control-panel a:hover {text-decoration:none; color:#FC8F44;}

</style>

<div class='control-panel'>

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Örnek Görünüm

Not: Bu admin kontrol panelini yalnızca yöneticiler görebilmektedir.