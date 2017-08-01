Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.208 yazıda 7.725 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Blogger için Açıklamalı Son Yazılar Eklentisi

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:48 - Tarih: 22 Ağustos 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Blogger için Açıklamalı Son Yazılar EklentisiGeçtiğimiz günlerde sorunsuz çalışan sade son yazılar eklentisi ile ilgili kodları paylaşmıştım. Şimdi ise tarihli ve açıklamalı son yazılar eklentisini paylaşmak istiyorum sizlerle. Böylelikle yan menünüzde örneğin, son yazılarınızı kolaylıkla listeleyebilirsiniz. Dilerseniz açıklamalı olarak listeleyebileceğiniz son yazılarınızın tarihlerini de gösterme şansınız mevcut. Aşağıdaki kodları ise HTML/JavaScript Ekle bölümüne eklemeniz yeterli olacaktır. Kolaylıklar dilerim.

AYRICA: Blogger için Efsane Slider Eklentisi

Blogger için Açıklamalı ve Tarihli Son Yazılar Eklentisi

<div id="hlrpsa">
<script type="text/javascript">
function showrecentposts(t){for(var e=0;e<numposts;e++){var n,r=t.feed.entry[e],i=r.title.$t;if(e==t.feed.entry.length)break;for(var s=0;s<r.link.length;s++)if("alternate"==r.link[s].rel){n=r.link[s].href;break}i=i.link(n);var a="...",d=r.published.$t,u=d.substring(0,4),o=d.substring(5,7),c=d.substring(8,10),l=new Array;if(l[1]="Ocak",l[2]="Şubat",l[3]="Mart",l[4]="Nisan",l[5]="Mayıs",l[6]="Haziran",l[7]="Temmuz",l[8]="Ağustos",l[9]="Eylül",l[10]="Ekim",l[11]="Kasım",l[12]="Aralık","content"in r)var m=r.content.$t;else if("summary"in r)var m=r.summary.$t;else var m="";var w=/<\S[^>]*>/g;if(m=m.replace(w,""),document.write('<div class="rctitle">'),standardstyling&&document.write("<br/>"),document.write(i),1==showpostdate&&document.write(" - "+l[parseInt(o,10)]+" "+c+" "+u),document.write('</div><div class="rcsumm">'),1==showpostsummary)if(standardstyling&&document.write(""),m.length<numchars)standardstyling&&document.write("<i>"),document.write(m),standardstyling&&document.write("</i>");else{standardstyling&&document.write(""),m=m.substring(0,numchars);var g=m.lastIndexOf(" ");m=m.substring(0,g),document.write(m+a),standardstyling&&document.write("")}document.write("</div>"),standardstyling&&document.write("")}standardstyling||document.write('<div class="bbwidgetfooter">'),standardstyling&&document.write(""),document.write(""),standardstyling||document.write("")}
</script>
<script type="text/javascript">
var numposts = 5;var showpostdate = true;var showpostsummary = true;var numchars = 100;var standardstyling = true;
</script>
<script src="http://[blogunuzunadi].blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts">
</script></div>
<noscript>Your browser does not support JavaScript!</noscript>
<style type="text/css">
.rctitle a{color:#000000;text-transform:capitalize;font-size:13px;}#hlrpsa {color: #999999; font-size: 12px}.rcsumm {border-bottom:1px dotted #cccccc; padding-bottom:10px;margin-top:5px;}
</style>

Not: Kırmızı alanı kendinize göre değiştirmeyi unutmayınız.

Örnek Görünüm

Blogger için Açıklamalı Son Yazılar Eklentisi

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri