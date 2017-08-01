Geçtiğimiz günlerde sorunsuz çalışan sade son yazılar eklentisi ile ilgili kodları paylaşmıştım. Şimdi ise tarihli ve açıklamalı son yazılar eklentisini paylaşmak istiyorum sizlerle. Böylelikle yan menünüzde örneğin, son yazılarınızı kolaylıkla listeleyebilirsiniz. Dilerseniz açıklamalı olarak listeleyebileceğiniz son yazılarınızın tarihlerini de gösterme şansınız mevcut. Aşağıdaki kodları ise HTML/JavaScript Ekle bölümüne eklemeniz yeterli olacaktır. Kolaylıklar dilerim.

AYRICA: Blogger için Efsane Slider Eklentisi

Blogger için Açıklamalı ve Tarihli Son Yazılar Eklentisi

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Not: Kırmızı alanı kendinize göre değiştirmeyi unutmayınız.

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