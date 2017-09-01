Blogger zaten çok hızlı bir altyapıya sahip. Ancak bizler de bilgimiz dahilinde, mevcut hızı artırabiliriz. Blogger'dan oluşturduğumuz bloglarda en çok ana sayfa yavaş açılıyor desek yeridir. Çünkü birçok devamını oku eklentisi JS tabanlı olduğu için, göstermese bile, browser aracılığı ile tüm medya ögelerini indiriyor.

Hatta buna çözüm olarak alternatif devamını oku eklentisi paylaşmıştım. Gelelim, konumuza... Şu sıralar Blogger'ın varsayılan (çekirdeğinde bulunan) snippet parametresini araştırıyorum. Bu şekilde, Blogger'ın varsayılan devamını oku özelliği ile daha da hızlı bir bloga sahip olacaksınız.

AYRICA: Blogger Yorumlarındaki Gereksiz Boşlukları Kaldırmak

Blogger için %100 Orijinal Devamını Oku Eklentisi

1) Temanızda aşağıdakine benzer kodun olduğu bölüme geliniz.

<div class='post-body entry-content' expr:id='"post-body-" + data:post.id' expr:itemprop='(data:blog.metaDescription ? "" : "description ") + "articleBody"'>

2) Yukarıdaki kodun altında yer alan, aşağıdaki kodu bulalım.

<data:post.body/>

3) Yukarıdaki "post.body" kodu ile, aşağıdaki kodları değiştirelim.

<style type='text/css'>

b, i, u, strong, em, strike, s, del{font-weight:normal!important;font-style:normal!important;text-decoration:none!important}

</style>

<div class='snippets'>

<b:eval expr='data:post.body snippet {length: 120, linebreaks: true, links: false, ellipsis: false}'/> [...]

</div>



Sonuç: Yukarıdaki kod dizisi ile neler yaptığımızı açıklayalım. Öncelikle 120 karakterlik bir snippet (kısa içerik) hazırladık. Bu içerikteki boşlukların kapanmasını istedik ve linklerin görünmesini de engelledik. Son olarak da üç nokta (ellipsis) işaretini kapattık ve kendimiz manuel olarak ekledik.

Ayrıca CSS kodları ile, yazıda yer alabilecek HTML etiketlerinin, diğer yazılarımız ile karışmasını engelledik. Ancak yazı içerisine girdiğiniz zaman HTML etiketleri sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam edecektir.

Not: Kodlar içerisinde yer alan "snippets" şeklindeki div ile dilerseniz, kısa içerik için ayrı bir CSS de tanımlayabilirsiniz. Bu şekilde kısa içeriğin yazı rengini, font-size değerlerini belirleyebilirsiniz.