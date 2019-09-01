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Blogger Bağlantı Vurgulama Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:00 - Tarih: 25 Eylül 2019 - Yorum: 0

Blogger Bağlantı Vurgulama Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?Bir önceki içeriğimizde Blogger ziyaret edilen bağlantı rengi değiştirmek konusunu işlemiştik. Şimdi ise bağlantı vurgulama rengi değiştirme nasıl yapılır, bu konuyu öğreniyor olacağız. Yani bir bağlantının üzerine gelindiğinde (hover) hangi renkte olmasını istiyor isek, bu rengi kolaylıkla Tema Tasarımcısı kullanarak belirleyebilirsiniz. Tema > Özelleştir butonuna tıklayın ve ardından Gelişmiş > Bağlantılar sekmesine giriş yapın. Bağlantı Vurgulama Rengi adlı bölümdeki renk kutucuğunu kullanarak bağlantı vurgulama rengini değiştirebilirsiniz.

AYRICA: Blogger Metin Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Blogger Bağlantı Vurgulama Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Blogger Bağlantı Vurgulama Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

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