Blogunuzda paylaştığınız içeriklerde yer alan bağlantıların rengi, bu bağlantılara olan tıklanma olasılığını değiştirebilecek ve artırabilecek bir faktördür. Bu yüzden sitenizdeki bağlantı renklerini iyi belirlemenizde fayda var. Blogger'da bağlantı rengi değiştirmek ise çok kolay işlemdir. Öncelikle Tema > Özelleştir bölümüne giriş yapın. Ardından Gelişmiş > Bağlantılar sekmesine tıklayın. Bağlantı Rengi başlığı altındaki renk skalasını kullanarak, blogunuz için bağlantı rengini değiştirebilir, yeniden belirleyebilirsiniz.

AYRICA: Blogger Arka Plan Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Blogger Bağlantı Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?