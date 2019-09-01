Blogger'da arka plan rengi değiştirmek oldukça kolay bir işlemdir. Ancak Tema Tasarımcısı kullanarak arka plan rengi değiştirmek gerçekten daha kolaydır. Çünkü kod girmenize gerek kalmadan, direkt arka plan rengi değiştirmek mümkün kılınmıştır. Bunun için ise Özelleştir butonuna tıkladıktan sonra, Gelişmiş sekmesine tıklayın. Sayfa > Arka Plan Rengi başlığı altındaki seçenekleri kullanarak, blog arka plan rengini değiştirmek mümkündür.

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Blogger Arka Plan Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?