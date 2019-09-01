Blogger'da Tema Tasarımcısı kullanarak yapılabilecek birçok düzenleme ipucunu sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün ise, Blogger'da ana başlık rengi değiştirme nasıl oluyor, bu konuya eğiliyor olacağız.

Yani blogunuzun ana başlık (title) rengini değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunun için Tema > Özelleştir butonuna tıkladıktan sonra, Gelişmiş > Blog Başlığı sekmesine giriş yapın. Başlık Rengi başlığındaki renk kutucuğu ile blog başlık rengini değiştirmek mümkün olacaktır.

AYRICA: Blogger Arka Plan Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Blogger Ana Başlık Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?