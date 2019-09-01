Bu sitedeki her şey ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Blogger "ads.txt" Dosyası Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:15 - Tarih: 02 Eylül 2019 - Yorum: 0

Blogger "ads.txt" Dosyası Ekleme Nasıl Yapılır?Google'ın AdSense'den daha çok verim alabilmek adına "ads.txt" dosyasının kullanımını önerdiğini biliyor olmalısınız. Hatta, WordPress'te "ads.txt" oluşturmak hakkında birkaç gün önce paylaşımda bulunmuştuk. Peki, Blogger'da ads.txt dosyası eklemek nasıl oluyor, bu konuda bir fikriniz var mı? Blogger'da böyle bir seçenek mevcut olup, hızlı bir şekilde bu konuda aksiyon alabilmektesiniz. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: WordPress Aynı IP Adresinden Gönderilen Yorumları İnceleyelim

Blogger "ads.txt" Dosyası Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Ayarlar > Arama tercihleri sekmesine tıklayın.

Blogger "ads.txt" Dosyası Ekleme Nasıl Yapılır?

2) Özel ads.txt > Düzenle bağlantısına tıklayın.

Blogger "ads.txt" Dosyası Ekleme Nasıl Yapılır?

3) Açılan kutucuğa aşağıdaki bilgileri girmeniz yeterlidir.

google.com, pub-yayinci-kimliginiz, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Not: Yukarıdaki kırmızı alanı kendinize göre değiştiriniz.

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri