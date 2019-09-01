Google'ın AdSense'den daha çok verim alabilmek adına "ads.txt" dosyasının kullanımını önerdiğini biliyor olmalısınız. Hatta, WordPress'te "ads.txt" oluşturmak hakkında birkaç gün önce paylaşımda bulunmuştuk. Peki, Blogger'da ads.txt dosyası eklemek nasıl oluyor, bu konuda bir fikriniz var mı? Blogger'da böyle bir seçenek mevcut olup, hızlı bir şekilde bu konuda aksiyon alabilmektesiniz. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: WordPress Aynı IP Adresinden Gönderilen Yorumları İnceleyelim

Blogger "ads.txt" Dosyası Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Ayarlar > Arama tercihleri sekmesine tıklayın.

2) Özel ads.txt > Düzenle bağlantısına tıklayın.

3) Açılan kutucuğa aşağıdaki bilgileri girmeniz yeterlidir.

google.com, pub-yayinci-kimliginiz, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Not: Yukarıdaki kırmızı alanı kendinize göre değiştiriniz.