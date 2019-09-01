Bir önceki içeriğimizde, Blogger'da açıklama yazı tipi değiştirmek konusunu ele almıştık. Şimdi ise izniniz ile, Blogger açıklama yazı rengi değiştirmek nasıl yapılıyor, bu konuyu öğrenelim istiyoruz. Blogunuzun açıklamasının rengini daha belirgin ve ilgi çekici yapabilirsiniz. Tema Tasarımcısı'nda iken Gelişmiş > Blog Tanımı sekmesine tıklayın. Ardından ise Metin Rengi başlığı altındaki renk skalası ile açıklama yazı rengi değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

AYRICA: Blogger Bağlantı Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Blogger Açıklama Yazı Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?