Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.136 yazıda 7.696 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Blade Runner 2049′un Heyecan Verici İkinci Fragmanı Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:00 - Tarih: 18 Temmuz 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Blade Runner 2049un Heyecan Verici İkinci Fragmanı Geldi1982′de yayınlanan ve bilim kurgu klasikleri arasında sayılan Blade Runner’ın devam filmi Blade Runner 2049 için ikinci fragman paylaşıldı. Yılın merakla beklenen yapımlarından biri olan ve başrolünde Rick Deckard rolüyle Harrison Ford‘un yer aldığı filmin yönetmenliğini Denis Villeneuve üstleniyor. İkinci başrolde de Ryan Gosling yer alırken, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri, Lennie James, Dave Bautista ve Jared Leto gibi ünlü isimler de onlara eşlik ediyor. Orijinal hikayeden 30 sene sonrasını konu alan film, 6 Ekim 2017‘de beyaz perdedeki çıkışını yapacak. Yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz..

Blade Runner 2049un Heyecan Verici İkinci Fragmanı Geldi

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri