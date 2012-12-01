1982′de yayınlanan ve bilim kurgu klasikleri arasında sayılan Blade Runner’ın devam filmi Blade Runner 2049 için ikinci fragman paylaşıldı. Yılın merakla beklenen yapımlarından biri olan ve başrolünde Rick Deckard rolüyle Harrison Ford‘un yer aldığı filmin yönetmenliğini Denis Villeneuve üstleniyor. İkinci başrolde de Ryan Gosling yer alırken, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri, Lennie James, Dave Bautista ve Jared Leto gibi ünlü isimler de onlara eşlik ediyor. Orijinal hikayeden 30 sene sonrasını konu alan film, 6 Ekim 2017‘de beyaz perdedeki çıkışını yapacak. Yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz..