1982 yılında vizyona giren kült bilim kurgu filmi Blade Runner‘ın 25 yıl aradan sonra gelen devam filmi Blade Runner 2049‘dan yeni bir fragman geldi. Yeni bir replicant avcısı olan LAPD polisi K’in hikayesini anlatan film, merakla beyaz perdeye çıkması için bekleniyor. Harrison Ford‘un Deckard rolü ile geri döndüğü filmde K’i Ryan Gosling canlandırıyor. Onlara da Robin Wright, Jared Leto, Barkhad Abdi, Dave Bautista, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Lennie James ve Mackenzie Davis gibi oyuncular eşlik ediyor. 6 Ekim’de vizyona girecek olan Blade Runner 2049′un yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.