BlackBerry Motion için Dayanıklılık Testi Videosu Geldi

TLC tarafından üretilen BlackBerry Motion için ne kadar dayanıklı olduğuna dair test videosu paylaşıldı. JerryRigEverything adlı YouTube kanalının paylaştığı dayanıklılık testi videosu ile akıllı telefonun dayanıklılığının nasıl olduğunu anlayabilirsiniz. Ekran çizilme testlerinde diğer telefonlarla aynı performans sergileyen akıllı telefon, maket bıçağı ile yapılan çizmeler ile alüminyum malzemeden yapılan bölgelerinde soyulmalar görüldü. Ateşe ve bükülme testine de tabi tutulan akıllı telefonun nasıl sağlamlık performansı gösterdiğini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.