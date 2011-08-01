Black Widow Filminden İlk Fragman Geldi

Scarlett Johansson'ın merakla beklenen yeni filmi Black Widow için ilk fragman geldi. Yönetmen koltuğunda Cate Shortland'ın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda başrole ek olarak Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, William Hurt ve Ray Winstone gibi isimler yer alıyor. 1 Mayıs 2020 tarihinde vizyona girecek olan filmin paylaşılan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Black Widow Fragman İzle