Black Mirror Oyununun Tanıtım Videosu ve Sistem Gereksinimleri

Korku oyunu seven oyuncular için yeni bir oyun daha geliyor. THQ Nordic ve King Art Games tarafından geliştirilen korku – macera oyunu Black Mirror için tanıtım videosunun yanı sıra PC sistem gereksinimleri de paylaşıldı. Kaliteli seslendirme ve korku için yaratılan atmosfer ile dikkat çeken yapım, 28 Kasım‘da PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için çıkışını yapacak. Oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini ve tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Black Mirror PC Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: (64 bit) Window 7, 8, 8.1, 10

(64 bit) Window 7, 8, 8.1, 10 İşlemci: Intel Q9650 / AMD Phenom II X4 940

Intel Q9650 / AMD Phenom II X4 940 Ekran Kartı: GeForce GTX660 / Radeon 7870 – 2 GB VRAM

GeForce GTX660 / Radeon 7870 – 2 GB VRAM RAM: 8 GB

8 GB HDD: 11 GB

11 GB DirectX: Sürüm 11

Önerilen Sistem Gereksinimleri