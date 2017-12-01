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Black Mirror 4. Sezon Yayın Tarihi Açıklandı (Fragman)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:44 - Tarih: 07 Aralık 2017 - Yorum: 0
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Black Mirror 4. Sezon Yayın Tarihi AçıklandıBlack Mirror 4. sezon ne zaman? diye merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Netflix‘in Emmy ödüllü dizisi Black Mirror, çıkışından bu zamana kadar izleyici kitlesini oldukça arttırmayı başardı. Çok sevilen ve dördüncü sezonu heyecanla beklenen dizinin yayın tarihi resmi olarak açıklandı. 4. sezon yönetmen koltuğunda Jodie Foster, Toby Haynes, John Hillcoat, Colm McCarthy, Tim Van Patten ve David Slade’in yer alacağı Black Mirror, 29 Aralık Cuma günü yayınlanacak. Yayınlanan yeni fragmanı Türkçe altyazılı olarak aşağıdan izleyebilirsiniz.

Black Mirror 4. Sezon Ne Zaman?

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