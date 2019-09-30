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Bir TED Konuşması: Google Nereye Gidiyor? (Video)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:57 - Tarih: 30 Eylül 2019 - Yorum: 0

Bir TED Konuşması: Google Nereye Gidiyor? (Video)Google bugün birçok şirketin toplamından daha da büyük bir şirket. Dolayısı ile bu denli büyük bir firmanın, hedeflerini ve daha nereye gideceğini oturup konuşmak gerekiyor. Google kurucularından Larry Page ve Charlie Rose bunu yapmış ve Google'ın nereye gideceğini konuşmuşlar. Eski bir konuşma olabilir ancak ders çıkarılması gereken birçok ana fikir var. Sizlerle o konuşmayı paylaşmak istiyorum. Altyazı açarak izleyebilirsiniz.

Dev Arama Motoru Google Nereye Gidiyor?

Bir TED Konuşması: Google Nereye Gidiyor? (Video)

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