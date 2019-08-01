Bilgisayarınız için Google Drive'ı İndirin

Sunduğu ücretsiz 15 GB depolama alanı ile birçok insanın hayatını kolaylaştıran Google Drive'ın, bir bilgisayar uygulaması da olduğunu biliyor muydunuz? Eğer bilgisayarınızdaki dosyalarınızı, Google Drive hesabınız ile senkronize etmek istiyor iseniz, bu çok basit. Bunun için öncelikle bir Google hesabınız olması gerekiyor ve buraya tıklayarak bilgisayarınıza Google Drive uygulamasını indirmeniz yeterli olacaktır. Daha sonra hesabınıza giriş yaparak, hangi klasörlerin senkronize edilmesini istediğinizi seçebilirsiniz.