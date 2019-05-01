Sosyal medya üzerinde ya da farklı yerlerde yazarken klavyede Türk bayrağı işareti yapmanız gerekebilir. "Bilgisayarda Türk bayrağı nasıl yapılır?" şeklinde soru soruyorsanız aşağıdaki işlemleri uygulayabilirsiniz. Karakter eşlem tablosu kullanılarak oldukça basit bir şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz anlatımına geçelim.

Bilgisayarda Türk Bayrağı Nasıl Yapılır? Klavyede Türk Bayrağı İşareti

Klavyede Türk bayrağı işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Yukarıdaki görselde yer aldığı gibi Türk bayrağı işareti için öncelikle yazı tipi "MS Gothic" olarak seçilmelidir.

Sonrasında "Gelişmiş görünüm" kutusunu işaretleyin.

Ardından "Unicode'a git" alanına Türk bayrağı işaretinin kodu olan "262A" yazın.

Sonrasında 3. kısımda yer lan "Ay Yıldız" işaretine iki kere tıklayın ve seçin.

4. kısımdaki "Kopyala" butonuna tıklayın ve istediğiniz yerde yapıştır yaparak kullanın.

Bilgisayarda Türk bayrağı nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu kadar basit. Siz de, bu kısayolu kullanarak klavyede Türk bayrağı işareti yapabilirsiniz. Sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından sorabilirsiniz. İlgili diğer yazılarımızı incelemeyi unutmayın.

İlgili Diğer Yazılar