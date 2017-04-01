Günümüzde birçok bilgi sitesi mevcut. Ancak bir bilgi sitesi oluşturmadan önce dikkat edilmesi gereken birtakım faktörlerin de bulunmakta olduğunu dile getirmek hiç yanlış olmayacaktır. Açıkçası direkt blog sayfası oluşturup, bilgi içerikli yazılar girmek yerine, çok daha detaylı analiz yaparak bilgi sitesi oluşturmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü ister istemez ziyaretçi kitlesi belirli bir zaman sonra ivme kazanacak olup, bu yüzden gerek prestij, gerek güven kazanmak için tüm detayları düşünmek gerekmektedir. Bu yüzden bilgi sitesi oluştururken bazı kıstaslara dikkat etmenizde fayda bulunmaktadır. Peki nedir o kıstaslar?

AYRICA: WordPress mi? Blogger mı?

Bilgi Sitesi Oluştururken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tema: Öncelikle sade bir blog teması oluşturmaya özen gösterin. Temanızın sade ve hızlı olması oldukça önemlidir. Yani çok abartılı görseller yerine, minimal bir tema tercih etmeniz yeterli olacaktır. Örnek olarak blog.gen.tr web sitesini inceleyebilirsiniz.

AYRICA: Piksel piksel tasarım yapmanın önemi nedir?

Hız: Web sitenizin hızlı olması çok önemli. İnsanlar bilgi edinmek adına girdiği için, ister istemez hızlı bir web sitesinde dolaşmak isteyeceklerdir. Bu yüzden ne olursa olsun, mevcut hızınızı korumalısınız. Bu yüzden altyapınızın stabil ve performanslı olduğundan emin olmanız gerekmektedir.

AYRICA: Hosting alırken nelere dikkat etmek gerekir?

İçerik: En önemli nokta da bu olsa gerek. Web sitenizin içerik skalasını iyi bir şekilde oturtmanız gerekiyor. Düzenli olun ve her gün bilgi içerikli makaleler girin. Ne olursa olsun düzeni bozmayın ve stabil bir ivme yakalamak için efor sarf edin. İçeriklerinizin özgün olmasına da özen göstermelisiniz.

AYRICA: Başarılı blog yazarı olmanın sırları!

Sonuç olarak, günümüzde birçok bilgi içerikli web sitesi mevcut. Bu yüzden içerik, hız ve tema yönünden farklı olmanız gerekiyor. Ayrıca reklam da yaparak mevcut istatistiklerinizi artırabileceğinizi aklınızdan çıkarmayın. Bol şanslar…