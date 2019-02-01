Tanıtımı merakla beklenen beş arka kameralı Nokia 9 PureView akıllı telefonu için bir paylaşım yapıldı. MWC 2019 etkinliğinde tanıtılacak olan akıllı telefonun kamera performansı oldukça merak ediliyordu. Instagram üzerinden de telefon ile çekilmiş bir fotoğraf paylaşıldı. Instagram’a yüklenen fotoğrafların kalitesi otomatik olarak düşse de ortaya etkileyici bir fotoğraf çıktığı belli oluyor. Fotoğraftaki renk ve ışık dengesi dikkat çekici boyutta. Sızıntılara göre akıllı telefon, 5.5 inç QHD+ ekran ve Snadragon 845 işlemci ile gelecek. Ancak en merak edilen kamera konusu ise sızdırılamadı. Beş kameralı akıllı telefonun teknik özelliklerini tanıtımı yapılmasıyla birlikte öğreneceğiz.

Beş Arka Kameralı Nokia 9 PureView ile Çekilen Fotoğraf

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