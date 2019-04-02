2008'den bu yana Blogger kullanıyorum. Birçok sitede devamını oku eklentisi olarak JavaScript ile hazırlanmış olan ve benim de geçmişte paylaştığım buradaki yöntemin kullanıldığını görüyorum. Ancak bu kod kullanıldığında, browser (tarayıcı) içerik içerisindeki görsel ve videoları da indirmekte olup, bu durum yavaşlığı beraberinde getirebilir. Araştırmalarıma göre, ilgili metnimizi "textarea" ile sardığımız zaman, tarayıcı bu video ve görsel gibi medya ögelerini indirmez.

AYRICA: Blogger için Süper Ötesi İletişim Formu Düzenlemesi

Elbette her şey kaynak kodlarında görünüyor ancak tarayıcı bu medya ögelerini indirmediği için, ana sayfanız bilhassa daha da hızlı açılmaktadır. İlgili kodu ben ihtiyaçlarım doğrultusunda güncelledim ve hemen sizlerle de paylaşmak istedim. Dilerseniz Blogger'daki blogunuzda kullanabilirsiniz.

Benzersiz Blogger Hızlandırma Yöntemi (Etkili İpucu)

1) Temanızdaki aşağıdaki kodu bulun.

<data:post.body/>

2) Yukarıdaki kodu, aşağıdaki kodlar ile değiştiriniz.

<script>

var configSummary = {

summaryLength: 120

};

function createPostSummary(a, b, c) {

var text, doc = document, d = configSummary,

copyFrom = doc.getElementById(a).value,

pasteTo = doc.getElementById(b),

text = copyFrom.replace(/<.*?>/g, "").replace(/\s+/g," ");

pasteTo.innerHTML = '' + text.substring(0, d.summaryLength) + ' [...]';

}

</script>

<div class='snippets' expr:id='"summaryContainer-" + data:post.id'>

<textarea expr:id='"postData-" + data:post.id' style='display:none;'><data:post.body/></textarea>

<script>createPostSummary("postData-<data:post.id/>", "summaryContainer-<data:post.id/>");</script>

</div>



Sonuç: Burada yaptığımız şey, içeriğimizi textarea etiketi ile sardık. Ancak yazı içerisine girdiğiniz zaman, ilgili metninizdeki tüm HTML etiketleri (kalın, italik v.b.) sorunsuz bir şekilde görüntülenecektir. Endişeniz olmasın.

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