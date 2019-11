Ben Affleck Başrollü The Way Back için Fragman Paylaşıldı

Batman rolünden sonra tekrar karşımıza çıkan ünlü oyuncu Ben Affleck'in başrolündeki yeni filmi The Way Back için ilk fragman geldi. Yönetmenlik koltuğunda Gavin O'Connor'ın oturduğu filmde, yaşadığı travmatik olaylar yüzünden alkol bağımlılığı içerisine düşen Jack Cunningham'in, hem bu sorununu yok etmeye çalışması hem de mezun olduğu lisenin basketbol koçu olmasıyla birlikte hayatının nasıl değiştiği anlatılıyor.

6 Mart 2020 tarihinde vizyona girecek olan The Way Back filminin paylaşılan ilk fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

The Way Back Fragman İzle