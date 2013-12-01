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Beklenen Steam Yaz İndirimleri Başladı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:23 - Tarih: 26 Haziran 2019 - Yorum: 0

SteamMilyonlarca oyunseverin merakla beklediği Steam yaz indirimleri nihayet başladı. 9 Temmuz 2019 tarihine kadar devam edecek olan ve %90'a varan indirimlerin yer aldığı platformda oyuncular satın alımlara çoktan başladı. Popüler oyunların yanı sıra birçok oyunda güzel indirimlerin yer aldığı Steam yaz indirimlerine internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. İndirimlerden bazıları ise şu şekilde;

Steam Yaz İndirimleri 2019

Steam Yaz İndirimleri 2019 - Bazı İndirimler

Assassin’s Creeed Odyssey: 154,50 TL

Devil May Cry 5: 263,34 TL

Grand Theft Auto V: 84,50 TL

Football Manager 2019: 60,86 TL

ARK: Survival Evolved: 26,95 TL

Rise of the Tomb Raider: 13,35 TL

Sleeping Dogs Definitive Edition: 8,90 TL

Shadow of the Tomb Raider: 83,60 TL

Dead by Daylight: 15,50 TL

Mortal Kombat 11: 84,66 TL

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