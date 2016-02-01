Seth Gordon tarafından yönetmenliği üstlenilen ve başrollerini Dwayne Johnson ve Zac Efron‘un paylaştığı Baywatch filminden yeni bir fragman paylaşıldı. Başrollerin yanı sıra Alexandra Daddario, Priyanka Chopra, Kelly Rohrbach ve Hannibal Buress gibi isimlerin rol aldığı Baywatch, can kurtaranların sahillerindeki gece kulübüne gelen yeni patronun kötü işlerini durdurmak için yaşayacağı olayları anlatıyor. 26 Mayıs 2017‘de vizyona girmesi beklenen filmin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.