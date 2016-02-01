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Baywatch Filminden Yeni Tanıtım Videosu Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:59 - Tarih: 11 Ocak 2017 - Yorum: 0
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Baywatch Filminden Yeni Tanıtım Videosu GeldiSeth Gordon tarafından yönetmenliği üstlenilen ve başrollerini Dwayne Johnson ve Zac Efron‘un paylaştığı Baywatch filminden yeni bir fragman paylaşıldı. Başrollerin yanı sıra Alexandra Daddario, Priyanka Chopra, Kelly Rohrbach ve Hannibal Buress gibi isimlerin rol aldığı Baywatch, can kurtaranların sahillerindeki gece kulübüne gelen yeni patronun kötü işlerini durdurmak için yaşayacağı olayları anlatıyor. 26 Mayıs 2017‘de vizyona girmesi beklenen filmin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Baywatch Filminden Yeni Tanıtım Videosu Geldi

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