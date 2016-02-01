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Battlefield 1′in Yeni DLC’si İçin İlk Video Paylaşıldı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:19 - Tarih: 11 Haziran 2017 - Yorum: 0
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Battlefield 1in Yeni DLCsi İçin İlk Video PaylaşıldıDICE tarafından geliştirilen, EA tarafından dağıtımı üstlenilen ve oyuncuları 1. Dünya Savaşı atmosferi içerisine alan Battlefield 1, “In The Name of Tsar” isimli yeni DLC’si ile geliyor. Ayrıca DICE, Rus ordusunu oyuna dahil ettiği yeni içerik paketinin ilk videosunu da paylaştı. Kaliteli grafikleri ve başarılı oynanışı ile dikkatleri çeken oyun, ayrıca yılın en kaliteli FPS oyunlarından biri kabul edilmişti. Battlefield 1′in In The Name of Tsar DLC’sinin E3 videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Battlefield 1in Yeni DLCsi İçin İlk Video Paylaşıldı

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