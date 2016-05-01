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Battlefield 1′den 11 Dakikalık Yeni Oynanış Videosu Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 09:54 - Tarih: 22 Haziran 2017 - Yorum: 0
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Battlefield 1den 11 Dakikalık Yeni Oynanış Videosu GeldiOyunseverlere sunduğu 1. Dünya Savaşı atmosferi ile oldukça ilgi gören Battlefield 1, yayınlanan DLC paketleri ile güncel olmaya devam ediyor. In The Name of Tsar DLC’si ile ağustos ayında eklenecek olan Lupkow Pass haritasına erken erişim şansı bulan Battlefield videoları ile ünlenen Westie ekibi, oyunun yeni haritasından 11 dakikalık oynanış videosunu paylaştı. Haritayı ve atmosferi merak ediyorsanız Lupkow Pass haritasının ilk oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Battlefield 1den 11 Dakikalık Yeni Oynanış Videosu Geldi

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