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Battalion 1944′den Yeni Oynanış Videosu Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:47 - Tarih: 01 Nisan 2017 - Yorum: 0
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Battalion 1944den Yeni Oynanış Videosu GeldiBağımsız yapım tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde duyurulan Battalion 1944, atmosfer olarak beklentileri karşılayacak gibi görünüyor. Unreal Engine 4 oyun motoru ile geliştirilen oyun, 2. Dünya Savaşı atmosferini bizlere yaşatmaya hazırlanıyor. PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için geliştirilen yapım için 11 dakikalık kendini izlettiren, güzel bir oynanış videosu da paylaşıldı. Atmosfere, oynanış dinamiklerine ve grafiklere göz atmak istiyorsanız aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Battalion 1944den Yeni Oynanış Videosu Geldi

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