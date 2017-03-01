Bağımsız yapım tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde duyurulan Battalion 1944, atmosfer olarak beklentileri karşılayacak gibi görünüyor. Unreal Engine 4 oyun motoru ile geliştirilen oyun, 2. Dünya Savaşı atmosferini bizlere yaşatmaya hazırlanıyor. PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için geliştirilen yapım için 11 dakikalık kendini izlettiren, güzel bir oynanış videosu da paylaşıldı. Atmosfere, oynanış dinamiklerine ve grafiklere göz atmak istiyorsanız aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.