Netflix‘in 100 milyon dolar harcayarak hazırladığı en pahalı “orijinal” filmi Bright, yılın en iddialı fantastik filmi olarak belirtiliyor. Suicide Squad’ın yönetmeni David Ayer tarafından ortaya çıkarılan filmin başrolünde başarılı oyuncu Will Smith ve Joel Edgerton yer alıyor. İnsanlar, orklar ve elflerin bir arada yaşamaya çalıştığı filmin fragmanına baktığımızda oldukça heyecan verici bir filmin bizi beklediğini söyleyebiliriz. Netflix’in bu zamana kadar çıkardığı en pahalı iş unvanına sahip olan film, 22 Aralık‘ta çıkışını yapacak. Filmin Türkçe altyazılı fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.