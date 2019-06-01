Basketbolcu Robottan Serbest Atış Dünya Rekoru (Video)

Otomobil üreticisi Toyota tarafından basketbol serbest atışı için geliştirilen robot CUE 3, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Toyota Engineering Society desteği ile geliştirilen 190 cm boyundaki basketbolcu insansı robot, profesyonel basketbol oyuncularından daha iyi atış yapabiliyor. Belirli mesafedeyken sahip olduğu kamera ve sensörler sayesinde potaya uzaklığını ve atış açısını hesaplayan robot, topa uygulayacağı gücü ayarlıyor ve %100 atış başarısı elde ediyor.

Basketbolcu Robottan Serbest Atış Dünya Rekoru

2020 Tokyo Olimpiyatları için art arda tam 2.020 başarılı serbest atış gerçekleştiren CUE 3'ün henüz hareket edemese de ilerleyen zamanlarda yapabileceği düşünülüyor. Serbest atışlarıyla dikkat çeken robotun videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Basketbol Serbest Atış Dünya Rekoru Video - CUE 3