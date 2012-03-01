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BAFTA 2017 Oyun Ödülleri Adayları Açıklandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:23 - Tarih: 10 Mart 2017 - Yorum: 0
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BAFTA 2017 Oyun Ödülleri Adayları AçıklandıDünya üzerindeki hemen hemen tüm oyunların katılım sağladığı BAFTA Oyun Ödülleri‘nin 2017 adayları açıklandı. Oyun Ödülleri’nin kazananları 6 Nisan 2017 tarihinde Londra’da gerçekleşecek olan etkinlikte neticeye kavuşacak. Aday listesine baktığımızda “En İyi Oyun” kategorisi içerisinde Firewatch, Inside, Overwatch, Stardew Valley, Titanfall 2 ve Uncharted 4: A Thief’s End oyunlarını görüyoruz. Tüm kategorilere ve adaylara aşağıdan göz atabilirsiniz.

BAFTA 2017 Oyun Ödülleri Adayları Açıklandı

BAFTA 2017 Oyun Ödülleri Adayları

En İyi Oyun

  • Firewatch
  • Inside
  • Overwatch
  • Stardew Valley
  • Titanfall 2
  • Uncharted 4: A Thief’s End

Sanatsal Başarı

  • Abzu
  • Dishonored 2
  • Inside
  • The Last Guardian
  • Uncharted 4: A Thief’s End
  • Unravel

Ses Başarısı

  • Battlefield 1
  • Doom
  • Inside
  • The Last Guardian
  • Rez Infinite
  • Uncharted 4: A Thief’s End

İngiliz Oyunu

  • Batman: Arkham VR
  • Forza Horizon 3
  • No Man’s Sky
  • Overcooked
  • Planet Coaster
  • Virginia

Sahneye İlk Çıkış

  • Firewatch
  • Overcooked
  • Oxenfree
  • That Dragon, Cancer
  • The Witness
  • Virginia

Gelişen Oyun

  • Destiny: Rise of Iron
  • Elite: Dangerous – Horizons
  • EVE Online
  • Final Fantasy XIV
  • Hitman
  • Rocket League

Aile

  • Lego Star Wars: The Force Awakens
  • Overcooked
  • The Playroom VR
  • Pokemon Go
  • Ratchet & Clank
  • Toca Hair Salon 3

Oyun Tasarımı

  • Battlefield 1
  • Dishonored 2
  • Inside
  • Overwatch
  • Titanfall 2
  • The Witness

Oyun Yeniliği

  • Batman: Arkham VR
  • Firewatch
  • Pokemon Go
  • That Dragon, Cancer
  • Unseen Diplomacy
  • The Witness

Mobil

  • The Banner Saga 2
  • Dawn of Titans
  • Deus Ex Go
  • Pokemon Go
  • Pokemon Sun & Moon
  • Reigns

Multiplayer

  • Battlefield 1
  • Forza Horizon 3
  • Overcooked
  • Overwatch
  • Titanfall 2
  • Tom Clancy’s The Division

Müzik

  • Abzu
  • Doom
  • Inside
  • The Last Guardian
  • Uncharted 4: A Thief’s End
  • Virginia

Hikaye

  • Dishonored 2
  • Firewatch
  • Inside
  • Mafia 3
  • Oxenfree
  • Uncharted 4: A Thief’s End

Orijinal Ürün

  • Firewatch
  • Inside
  • The Last Guardian
  • Overwatch
  • Unravel
  • The Witness

En İyi Performans Gösteren Sanatçı

  • Alex Hernandez – Lincoln Clay, Mafia 3
  • Cissy Jones – Delilah, Firewatch
  • Emily Rose – Elena Fisher, Uncharted 4: A Thief’s End
  • Navid Negahban – Hajj Agha, 1979 Revolution: Black Friday
  • Nolan North – Nathan Drake, Uncharted 4: A Thief’s End
  • Troy Baker – Sam Drake, Uncharted 4: A Thief’s End

BAFTA Ones to Watch Ödülü

  • Among the Stones by Bluedoor Ganes
  • Pentagrab by Ludico
  • Rebound by Hexterion

AMD eSports İzleyici Ödülü

  • Clash Royale
  • Counter Strike: Global Offensive
  • DOTA 2
  • League of Legends
  • Overwatch
  • Street Fighter V
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