Dünya üzerindeki hemen hemen tüm oyunların katılım sağladığı BAFTA Oyun Ödülleri‘nin 2017 adayları açıklandı. Oyun Ödülleri’nin kazananları 6 Nisan 2017 tarihinde Londra’da gerçekleşecek olan etkinlikte neticeye kavuşacak. Aday listesine baktığımızda “En İyi Oyun” kategorisi içerisinde Firewatch, Inside, Overwatch, Stardew Valley, Titanfall 2 ve Uncharted 4: A Thief’s End oyunlarını görüyoruz. Tüm kategorilere ve adaylara aşağıdan göz atabilirsiniz.

BAFTA 2017 Oyun Ödülleri Adayları

En İyi Oyun

Firewatch

Inside

Overwatch

Stardew Valley

Titanfall 2

Uncharted 4: A Thief’s End

Sanatsal Başarı

Abzu

Dishonored 2

Inside

The Last Guardian

Uncharted 4: A Thief’s End

Unravel

Ses Başarısı

Battlefield 1

Doom

Inside

The Last Guardian

Rez Infinite

Uncharted 4: A Thief’s End

İngiliz Oyunu

Batman: Arkham VR

Forza Horizon 3

No Man’s Sky

Overcooked

Planet Coaster

Virginia

Sahneye İlk Çıkış

Firewatch

Overcooked

Oxenfree

That Dragon, Cancer

The Witness

Virginia

Gelişen Oyun

Destiny: Rise of Iron

Elite: Dangerous – Horizons

EVE Online

Final Fantasy XIV

Hitman

Rocket League

Aile

Lego Star Wars: The Force Awakens

Overcooked

The Playroom VR

Pokemon Go

Ratchet & Clank

Toca Hair Salon 3

Oyun Tasarımı

Battlefield 1

Dishonored 2

Inside

Overwatch

Titanfall 2

The Witness

Oyun Yeniliği

Batman: Arkham VR

Firewatch

Pokemon Go

That Dragon, Cancer

Unseen Diplomacy

The Witness

Mobil

The Banner Saga 2

Dawn of Titans

Deus Ex Go

Pokemon Go

Pokemon Sun & Moon

Reigns

Multiplayer

Battlefield 1

Forza Horizon 3

Overcooked

Overwatch

Titanfall 2

Tom Clancy’s The Division

Müzik

Abzu

Doom

Inside

The Last Guardian

Uncharted 4: A Thief’s End

Virginia

Hikaye

Dishonored 2

Firewatch

Inside

Mafia 3

Oxenfree

Uncharted 4: A Thief’s End

Orijinal Ürün

Firewatch

Inside

The Last Guardian

Overwatch

Unravel

The Witness

En İyi Performans Gösteren Sanatçı

Alex Hernandez – Lincoln Clay, Mafia 3

Cissy Jones – Delilah, Firewatch

Emily Rose – Elena Fisher, Uncharted 4: A Thief’s End

Navid Negahban – Hajj Agha, 1979 Revolution: Black Friday

Nolan North – Nathan Drake, Uncharted 4: A Thief’s End

Troy Baker – Sam Drake, Uncharted 4: A Thief’s End

BAFTA Ones to Watch Ödülü

Among the Stones by Bluedoor Ganes

Pentagrab by Ludico

Rebound by Hexterion

AMD eSports İzleyici Ödülü