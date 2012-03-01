Dünya üzerindeki hemen hemen tüm oyunların katılım sağladığı BAFTA Oyun Ödülleri‘nin 2017 adayları açıklandı. Oyun Ödülleri’nin kazananları 6 Nisan 2017 tarihinde Londra’da gerçekleşecek olan etkinlikte neticeye kavuşacak. Aday listesine baktığımızda “En İyi Oyun” kategorisi içerisinde Firewatch, Inside, Overwatch, Stardew Valley, Titanfall 2 ve Uncharted 4: A Thief’s End oyunlarını görüyoruz. Tüm kategorilere ve adaylara aşağıdan göz atabilirsiniz.
BAFTA 2017 Oyun Ödülleri Adayları
En İyi Oyun
- Firewatch
- Inside
- Overwatch
- Stardew Valley
- Titanfall 2
- Uncharted 4: A Thief’s End
Sanatsal Başarı
- Abzu
- Dishonored 2
- Inside
- The Last Guardian
- Uncharted 4: A Thief’s End
- Unravel
Ses Başarısı
- Battlefield 1
- Doom
- Inside
- The Last Guardian
- Rez Infinite
- Uncharted 4: A Thief’s End
İngiliz Oyunu
- Batman: Arkham VR
- Forza Horizon 3
- No Man’s Sky
- Overcooked
- Planet Coaster
- Virginia
Sahneye İlk Çıkış
- Firewatch
- Overcooked
- Oxenfree
- That Dragon, Cancer
- The Witness
- Virginia
Gelişen Oyun
- Destiny: Rise of Iron
- Elite: Dangerous – Horizons
- EVE Online
- Final Fantasy XIV
- Hitman
- Rocket League
Aile
- Lego Star Wars: The Force Awakens
- Overcooked
- The Playroom VR
- Pokemon Go
- Ratchet & Clank
- Toca Hair Salon 3
Oyun Tasarımı
- Battlefield 1
- Dishonored 2
- Inside
- Overwatch
- Titanfall 2
- The Witness
Oyun Yeniliği
- Batman: Arkham VR
- Firewatch
- Pokemon Go
- That Dragon, Cancer
- Unseen Diplomacy
- The Witness
Mobil
- The Banner Saga 2
- Dawn of Titans
- Deus Ex Go
- Pokemon Go
- Pokemon Sun & Moon
- Reigns
Multiplayer
- Battlefield 1
- Forza Horizon 3
- Overcooked
- Overwatch
- Titanfall 2
- Tom Clancy’s The Division
Müzik
- Abzu
- Doom
- Inside
- The Last Guardian
- Uncharted 4: A Thief’s End
- Virginia
Hikaye
- Dishonored 2
- Firewatch
- Inside
- Mafia 3
- Oxenfree
- Uncharted 4: A Thief’s End
Orijinal Ürün
- Firewatch
- Inside
- The Last Guardian
- Overwatch
- Unravel
- The Witness
En İyi Performans Gösteren Sanatçı
- Alex Hernandez – Lincoln Clay, Mafia 3
- Cissy Jones – Delilah, Firewatch
- Emily Rose – Elena Fisher, Uncharted 4: A Thief’s End
- Navid Negahban – Hajj Agha, 1979 Revolution: Black Friday
- Nolan North – Nathan Drake, Uncharted 4: A Thief’s End
- Troy Baker – Sam Drake, Uncharted 4: A Thief’s End
BAFTA Ones to Watch Ödülü
- Among the Stones by Bluedoor Ganes
- Pentagrab by Ludico
- Rebound by Hexterion
AMD eSports İzleyici Ödülü
- Clash Royale
- Counter Strike: Global Offensive
- DOTA 2
- League of Legends
- Overwatch
- Street Fighter V
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