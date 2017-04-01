Hız tutkunlarının merakla beklediği Baby Driver filminden yeni fragman yayınlandı. Baby takma ismine sahip olan bir gencin ciddi trafik kazasından sonraki korkusunu hazırladığı müziklerle yendiğini izleyeceğimiz filmde, sürüş yeteneklerini banka soygunu yapanları polisten kaçırmak için kullandığını görüyoruz. Başrolde Ansel Elgort yer alırken, ona Kevin Spacey, Jon Hamm, Lily James, Eiza Gonzalez, Jon Bernthal ve Jamie Foxx gibi ünlü isimler eşlik ediyor. 30 Haziran‘da ülkemizde vizyona girmesi beklenen filmin yeni tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Baby Driver Fragman