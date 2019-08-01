Ayağa Kalk! (Motivasyon Videosu) - Türkçe Altyazılı

İnsanlar... Bazen yere düşer ve yapılması gerekeni de unutabilirler. Bu durumda, birçok kişi bize gülebilir ve el uzatmaz. Düşmemiz, birçok insanın içsel olarak rahatlama opsiyonunu harekete geçirir. Bu yüzden, biz yerde iken, içinden birçok kişi, "ben demiştim zaten," diyebilir... Ama eğer ki ayağa kalkarsanız, yürümeye devam eder iseniz, bu fırsatı, bunu söyleme fırsatını kimseye vermezsiniz.

AYRICA: En İyisi Olmak Zorunda Olduğunu Hatırla! (Motivasyon Videosu)

Şimdi size soruyorum. Düşdükten sonra ayağa kalkmaz isek, elimize ne geçecek? Ayağa kalkar isek ve kazanamasak bile belki zaferleri, en azından dürüstlüğümüz, inancını koruduğu için vicdan azabı çekmeyecektir.

Sizlerle bir motivasyon videosu paylaşmak istiyorum. Ayağa kalkmanın zamanı geldiğini düşünüyorsanız, öncesinde bu videoya göz atabilirsiniz.